نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالرقم الامتحاني” استعلم الان نتائج القبول الموازي بالجامعات 2022 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة توايد البحث عن رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في العراق في الأيام الأخيرة، لرصد نتائج القبول في جامعات مختلفة للطلاب في الأيام الأخيرة، بحيث يكون الطلاب واثقين من نتائجهم وقبولهم مع اقتراب العام الدراسي الجديد بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن نشر نتائج القبول خلال ساعات على الموقع الرسمي للوزارة، كما يستطيع طلاب العراق استخراج نتائج القبول الموازي في جامعات العراق 2022/2021 عبر رابط إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تم اعتماد النتائج ومعدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية يتمكن جميع الطلاب الحصول على النتائج ومعرفتها ليتمكن الطلاب من استخدام درجاتهم لحين تحديد قبولهم في جامعات العراق من أجل التحضير لدراساتهم واستكمال تعليمهم الجامعي في جميع محافظات االعراق.

نتائج القبول الموازي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قبول ما يقرب من 22 ألف طالب وطالبة في جميع جامعات البلاد، وأن نتائج عملية القبول الموازية لعام 2022 سيتم إصدارها في أسرع وقت بعد تفعيل الروابط الإلكترونية لمساعدة جميع الطلاب والطلاب المسجلين في الحصول على نتائج قبولهم بالتوازي، من خلال الرابط الإلكتروني لموقع الوزارة الذي من خلاله تم نشر نتائج القبول الموازي ليستطيع جميع الطلاب والسادة أولياء الأمور من الوصول الى نتيجة القبول الموازية عبر الهاتف أو الكمبيوتر خلال الساعات المقبلة وفقًا لتعهدات وزارة التربية والتعليم ، سيتم إتاحتها عبر الإنترنت لجميع الطلاب والطلاب المسجلين ، مما يؤدي إلى زيادة حجم البحث الذي يتم إجراؤه حول هذه النتائج.

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية

سيتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية، من خلال الرابط الإلكتروني الذي من خلاله تم نشر نتائج القبول الموازي كما سنشرح لكم طرق وخطوات إجراء الإستعلام عن نتائج القبول الموازي، لتبسيط عملية الحصول على النتائج بالوسائل الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

يتم الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار النتائج للاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي والمحافظة التي يتبع اليها الطالب

الضغط على عرض النتيجة