كورونا يواصل التوحش فى الهند.. آلاف الإصابات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير "الصحة الهندية"، حول الوضع الوبائى، بلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بـ كورونا فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 41.47 مليون حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 496 ألفًا و242.

وكانت الهند قد سجلت فى الحصيلة السابقة، 209 آلاف و918 إصابة جديدة و959 حالة وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن الحكومة الهندية أعلنت الأحد الماضى، تطعيم 75% من سكانها البالغين، بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، ناريندرا مودى، فى خطابه الإذاعى الشهري: "يعد إيمان شعبنا بتطعيم أمتنا، مصدرا كبيرا للقوة"، مضيفا: "تتراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا حاليا. إنها علامة إيجابية جدا".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.