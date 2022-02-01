روسيا: لن نخضع للتهديدات الأمريكية بالعقوبات ولن نتراجع عن سياستنا

جدة - نرمين السيد - وكان البيت الأبيض، قد هدد بتطبيق عقوبات على ما وصفه بـ "النخب الروسية"، حال أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن هناك حزمة عقوبات أعدتها الولايات المتحدة ضد النخب الروسية، دون أن تحدد أسماء أو كيانات بعينها، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنهم "مسؤولون ورجال أعمال كبار".