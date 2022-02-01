جونسون يزور أوكرانيا لدعمها فى مواجهة الغزو الروسى المحتمل

جدة - نرمين السيد - يزور رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، كييف، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار جهود دبلوماسية لوقف روسيا عن غزوها المحتمل لأوكرانيا، مناشدًا موسكو بضرورة تجنب الدخول فى صراع.





ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فمن المقرر أن يلتقى جونسون بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، للحديث عن حشد عشرات الآلاف من الجنود الروس على حدود أوكرانيا، وسط مخاوف الغرب من أن تكون هذه القوات مقدمة للغزو.

وتقول الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وبريطانيا إن روسيا أصبحت قادرة على عمل عسكرى ضد أوكرانيا، حيث حذر جونسون من كارثة إذا فعلت موسكو ذلك. وقال جونسون فى تصريحات قبيل وصوله: "نحث روسيا على التراجع والدخول فى حوار لإيجاد حل دبلوماسى، وتجنب المزيد من إراقة الدماء، من حق كل أوكرانى تحديد كيف سيحكم، باعتبارها صديقة وشريكة ديمقراطية، ستواصل المملكة المتحدة دعم سيادة أوكرانيا فى وجه الذين يسعون إلى تدميرها".

وحذرت المملكة المتحدة البريطانية أمس الإثنين، من أن أى توغل سيؤدى إلى عقوبات غير مسبوقة ضد من تربطهم صلات وثيقة بالكرملين من الشركات والأفراد فى روسيا.

وقال بيان صادر عن مكتب جونسون، إنه سيناقش مع زيلينسكى ما يمكن أن تقدمه بريطانيا من دعم استراتيجى لأوكرانيا، وكان من المقرر أن تشارك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس فى الرحلة، لكن إصابتها بكورونا حالت دون ذلك، لالتزامها بالعزل المنزلى.