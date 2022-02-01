إصابة وزيرة الخارجية البريطانية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، كان من المقرر أن تزور تروس، كييف هذا الأسبوع، فى إطار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية أعلنت فى البرلمان عن خطط لتشديد العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، أمس الإثنين.

وقالت تروس فى تغريدة عبر "تويتر": "أثبتت الفحوص إصابتى بكوفيد هذا المساء.. لحسن الحظ تلقيت جرعاتى الثلاث، وسأعمل من المنزل أثناء العزل".