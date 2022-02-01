جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، كان من المقرر أن تزور تروس، كييف هذا الأسبوع، فى إطار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية أعلنت فى البرلمان عن خطط لتشديد العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، أمس الإثنين.
وقالت تروس فى تغريدة عبر "تويتر": "أثبتت الفحوص إصابتى بكوفيد هذا المساء.. لحسن الحظ تلقيت جرعاتى الثلاث، وسأعمل من المنزل أثناء العزل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزيرة الخارجية البريطانية بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.