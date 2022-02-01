جدة - نرمين السيد - أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد أن نشر أكثر من 100 ألف جندى روسى على الحدود مع أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، ما يبرر عقد اجتماع فى الأمم المتحدة بشأن الأزمة فى كييف.





وقالت جرينفيلد، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية إن روسيا تعتزم رفع عدد قواتها فى بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا إلى أكثر من 30 ألف عسكرى ما يجعلها على مسافة أقل من ساعتين من شمال كييف. وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلى نيبينزيا، قال إن الدعوة لعقد اجتماع مجلس الأمن وفتح النقاش المقترح من الولايات المتحدة بشأن قضايا حساسة للغاية، تتعلق ببلاده والوضع فى أوكرانيا، يجعل ذلك مثالا كلاسيكيا لما وصفه بـ"دبلوماسية التهديد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول تعليق من أمريكا على نشر 100 ألف جندى روسى على حدود أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.