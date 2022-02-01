الولايات المتحدة تغلق جميع السجون مؤقتا.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم هيئة السجون الأمريكية إيميرى نيلسون، إن الهيئة تقوم بتأمين منشآتها كإجراء مؤقت من أجل ضمان استتباب النظام، وهو إجراء قصير الأجل.

وأشارت إدارة السجن -فى بيان- إلى أن عددا من السجناء كانوا قد تشاجروا فى سجن بومونت فى تكساس، ونُقل أربعة منهم إلى المستشفى على إثر ذلك، كما قُتل شخصان بعد نقلهم للرعاية الطبية.

يُذكر أن سجن بومونت هو من السجون الأكثر تأمينا، ويضم 1372 سجينا.