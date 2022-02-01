اليابان تبدأ حملة تطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر، ولديهم قسيمة التلقيح وكانوا قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل 6 أشهر على الأقل، مؤهلون للحصول على جرعة لقاح موديرنا.

وتخطط قوات الدفاع الذاتى أيضا لبدء تطعيم نحو 960 شخصا فى اليوم فى موقع بحى تشوؤ فى أوساكا اعتبارا من 7 فبراير الجارى، كما طالبت إدارة العاصمة اليابانية طوكيو، مرضى فيروس كورونا الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، ولا يعانون من مشاكل صحية مسبقة ولا تظهر عليهم أعراض أو أعراضهم خفيفة أن يراقبوا وضعهم الصحى بأنفسهم فى المنزل.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن العمل بالسياسية الجديدة بدأ بعد أن أوقفت إدارة العاصمة المراقبة اليومية من قبل مراكز الصحة العامة وغيرها من المنظمات لمثل هؤلاء المرضى الذين يتعافون فى المنزل، وتم اتخاذ هذا التحرك فى ضوء الارتفاع الحاد لعدد مرضى فيروس كورونا الذين يتعافون فى المنزل.

وسجلت اليابان اليوم 85 ألفا و 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 35 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.