كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بواقع 18 ألفا و343 حالة، وسط استمرار المخاوف من الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.





وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحصيلة الجديدة المعلنة ترفع إجمالى حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 864 ألفا و42 إصابة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب). وشهدت البلاد زيادة حادة فى حالات الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت سلالة أوميكرون شديدة الانتشار هى "المهيمنة". كما سجلت كوريا الجنوبية 17 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 6772 وفاة.

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