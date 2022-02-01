أمريكا تطالب عائلات موظفيها الحكوميين بمغادرة بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "بسبب زيادة فى نشاط عسكرى روسى غير معتاد ومقلق بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، على الأمريكيين الموجودين فى بيلاروسيا".

وأضافت الخارجية فى بيانها أنه على "الذين يفكرون فى السفر إلى بيلاروسيا، إدراك أن الوضع عصى على التنبؤ، وأن هناك توترا متصاعدًا فى المنطقة".