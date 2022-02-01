احصل على تمويل من منصة سلفة 1443 والشروط المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من sulfa

يبحث الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية عن أحصل على تمويل من منصة سلفة، وذلك بسبب أن منصة سلفة هي أول منصة من أجل الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وذلك بسبب ما توفره المنصة من قروض مع الكثير من التسهيلات، وتعتبر منصة سلفة بسبب ترخيص البنك هي منصة يمكنها عمل العديد من القروض الشخصية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

أحصل على تمويل من منصة سلفة

من أجل أن أحصل على تمويل من منصة سلفة علينا القيام ببعض الخطوات، والتي تحتاج إلى فقط أتباع التعليمات والعمل بها، وتتمثل خطوات أن أحصل على تمويل من منصة سلفة في النقاط التالية:

ندخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة.

نقوم بكتابة البيانات المطلوبة، والتي تكون هي رقم الهاتف المسجل على تطبيق أبشر، والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

أن نعمل على قبول الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل من المنصة.

نضغط على مربع استكمال التسجيل، وبهذه الطريقة نحصل على تمويل من منصة سلفة.

شروط تمويل منصة سلفة

يقول أحد الذين حصلوا على تمويل من منصة سلفة أنه لكي أحصل على تمويل من منصة سلفة وضحت لي المنصة بعض الشروط للحصول على التمويل، واعتقد أن تلك الشروط منطقية للغاية، وتحق للمنصة القيام بها، وفي نقاط التالية الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على التمويل: