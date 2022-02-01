(الضمان متى ينزل؟) موعد صرف وإيداع راتب مستفيدي الضمان – كيفية التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة (الضمان متى ينزل؟) موعد صرف وإيداع راتب مستفيدي الضمان على منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa لهذا الشهر هو أهم الأسئلة في الوقت الراهن، وكذلك كيفية التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وسنستعرض اليوم الإجابة على تساؤل (كم باقي على راتب الضمان؟)، وكذاك توضيح وشرح مشهد الضمان الاجتماعي، وطريقة الدخول على رابط موقع منصة الضمان المطور التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، أما عن موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر فمن المرجح خلال الساعات القادمة صرف وإيداع ونزول الدفعة الثانية وفق ما أعلنته منصة الدعم والحماية، وحسب مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي صرح بأن الدفعة الثالثة أيضا يتم مراجعتها وتدقيق بيانات من قاموا بالتسجيل وتحديث بيناتهم، ومطابقة الشروط والضوابط على كل حالة لبيان مدى أهليتها لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

(الضمان متى ينزل؟) موعد صرف وإيداع راتب مستفيدي الضمان – كيفية التسجيل sbis.hrsd.gov.sa

ومن الجدير بالذكر أن هدف الحكومة السعودية من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa هو العمل على تحول المجتمع السعودي من مجتمع حاجة إلى مجتمع منتج، وذلك من خلال برامج التأهيل والتمويل التي تُمكن من الاستقلال المالي، وذلك تقديم عروض وفرص العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات الصلة.

كم باقي على راتب الضمان ومتى ينزل راتب الضمان لهذا الشهر

وبناء على ما سبق سوف تصل رسائل نصية لمن تم فحصهم بالدفعة الثانية، وتفيد تلك الرسائل بالأهلية أو عدم الأهلية لاستحقاقات الدعم المُقدم من وزارة الموارد البشرية، كما تفيد تلك الرسائل بموعد إيداع ونزول راتب الضمان في الحسابات البنكية لمستحقي راتب الضمان، هذا وقد تم صرف رواتب الضمان الاجتماعي للدفعة الأولى منذ ما يقرب من أسبوع، حيث تم إعلان عن تقدم أكثر من 220 ألف أسرة للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكذلك تم الإعلان عن إرسال رسائل نصية لعدد 72 ألف أسرة تم قبولهم بالبرنامج الجديد المطور، هذا وسيتم تقسيم جميع من تقدم إلى دفعات يتم الإعلان تدريجياً عن أهلية واستحقاقا كل دفعة من هذه الدفعات.

الفرق بين نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور والنظام القديم

ويجب أن ننوه إلى أن الفرق بين النظام الجديد المطور sbis.hrsd.gov.sa والنظام السابق، يتلخص كونه نظام أسر وليس نظام أفراد، ويسعى النظام الجديد لشمول فئات أكثر، ومراعاة حالة بعض الفئات، واعتبار معيار الدخل هو المعيار الرئيسي المحدد للقبول والاستحقاق وشمول الأسرة براتب الضمان الاجتماعي المطور، وتم تحديد حد مانع لاستحقاق معاش الضمان والحد المانع الذي أقرته وزارة الموارد البشرية يتلخص في الجدول التالي.

الحد المانع للتأهل لصرف معاش الضمان 1443 وفق عدد أفراد الأسرة ودخلها المادي

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000 ويهدف الضمان الاجتماعي المطور إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد حاجة، وذلك باعتبار أن 62% من معاش الضمان الاجتماعي هو تكاليف الغذاء والسكن الذي تتشارك فيه الأسرة الواحدة، على أن يتم تطبيق النظام الجديد تدريجياً وإعلان نتائج الأهلية تدريجياً، أما عن سبب تأخير الإعلان عن نتائج الأهلية فهو التدقيق والمراجعة للبيانات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين على رابط موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية. هل يتأثر المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي القديم بالنظام الجديد المطور أما بخصوص المسجلين سابقا في النظام القديم السابق فلن يتأثروا بالنظام الجديد المطور، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسؤول، ولكن تم وضع خطة لنقلهم للنظام الجديد المطور على مراحل تدريجية، وسيتم مراعاة الفئات من كبار السن والمُطلقات والأرامل، وإيجاد فرص تساعدهم في التمتع بحياة كريمة.

شروط الاستحقاق والأهلية لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

وتجدر الإشارة إلى ما وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من شروط ومعايير استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي تُحقق هدف الوزارة في وصول الدعم للفئات من الأسر الأشد حاجة، والشرط الأساسي هو إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها، وذلك بدون النظر للحالة الاجتماعية، حيث سيتم صرف وإبداع راتب الضمان طبق جدول زمني لصرف معاش الضمان تدريجياً، أما عن الضوابط والشروط الخاصة بالاستحقاق والأهلية فتتلخص في التالي:

يجب أن يكون مقدم طلب الاستحقاق من مواطني المملكة أو من حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة يشكل دائم على الأراضي السعودية

لا يزيد الخل للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المُحتسب للضمان الاجتماعي، والذي أعلنته الوزارة بمبلغ 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد من أبناء تلك الأسرة.

الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالصحة والتعليم وبرامج التأهيل والتدريب المؤهل للتوظيف.

متابعة الاطلاع بشكل دائم على منصات التوظيف المعتمدة لإيجاد فرصة عمل تتناسب مع مؤهلات ومهارات وقدرات أفراد الأسرة.

أن يكون الراغب في التقديم غير مُقيم في مراكز الإيواء الحكومية.

عدم امتلاك المتقدم أ أفراد أسرته لأصول عقارية أو أراضي باهظة القيمة.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد وطرق التواصل

وضع الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاجتياحات الخاصة والنساء في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أما عن حقوق الأرامل والمطلقات والأيتام والمهجورات وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الأكبر من 35 سنة اللاتي ليس لهن دخل غير راتب الضمان الاجتماعي، فالنظام الجديد المطور راعى جميع تلك الفئات، كما سيتم دعمهم ببرامج حماية اجتماعية مستقلة خاصة بهم، فالدخل سيكون أيضا مُحدد لاستحقاق تلك الفئات، ولكم من خلال الأسرة، حيث انه في حال كان دخل الأسرة اقل من الحد المانع، فسيتم شمولهم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.

دور منصة الدعم والحماية الاجتماعية في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد قد بدأ تفعيل التسجيل الإلكتروني في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك بهدف إزالة التشوهات في النظام السابق، حيث تم وضع شروط وضوابط ومعايير جديدة يُراعى فيها وصول دعم الحكومة السعودية للمستحقين من الفئات الأشد حاجة ومحدودة الدخل، وتهدف منظومة الضمان الاجتماعي المطور أن تكون المظلة الحقيقية للحماية الاجتماعية بالمملكة السعودية.

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدغم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي:

كيفية التسجيل في موقع نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd gov sa