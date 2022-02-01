جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن هناك شاب أصيب فى المخيم، بعد أن هاجمه كلب بوليسى خلال الاقتحام. وتواصل قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق فى المحافظة، حيث تتواجد فى حى الجنان، وسطح مرحبا بمدينة البيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا برام الله والبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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