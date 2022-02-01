برلماني روسى: هناك مغزى رئيسى وراء التهديدات الغربية بفرض عقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال بوشكوف: "العقوبات المعلنة بصوت عالٍ من التحالف الغربى ضد روسيا يجب أن تمنع أى رد فعل روسى على ضخ دول الحلف أوكرانيا بالسلاح وتطويرها العسكرى. هذا هو المغزى الرئيسي".
جاء ذلك بعدما هدد البيت الأبيض بتطبيق عقوبات على ما وصفه بـ "النخب الروسية"، حال أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن هناك حزمة عقوبات أعدتها الولايات المتحدة ضد النخب الروسية، دون أن تحدد أسماء أو كيانات بعينها، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنهم "مسؤولون ورجال أعمال كبار".
كذلك، أكدت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، أن احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن لندن ستقر تشريعا هذا الأسبوع يسمح لها بفرض عقوبات على أى شخص فى روسيا.
وأكدت إن "أى شركة تهم الكرملين" قد تواجه عقوبات اقتصادية كجزء من "التشريع البريطانى المحسن بشأن العقوبات"، مؤكدة بالقول: "لن يكون هذا سهلا بالنسبة لروسيا".
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