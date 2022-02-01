حريق هائل فى برج لندن وإجلاء 20 شخصا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "الإندبندنت" دفعت فرقة إطفاء لندن بحوالى 70 من رجال الإطفاء ونحو 10 سيارات إطفاء، إلى مكان الحادث، بعد أن اشتعلت النيران فى شقة مكونة من خمس غرف فى الطابق الثامن من المبنى، مما أدى إلى تصاعد الدخان.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء بلندن، إن رجال الإطفاء أنقذوا المحاصرين عبر درج داخلى، مضيفا أن التحقيقات تجرى لمعرفة سبب الحريق.