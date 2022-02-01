الأمم المتحدة: لا بديل عن الدبلوماسية فى حل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى ديكارلو، أنه لا يمكن أن يكون هناك بديل للدبلوماسية والحوار فى حل الأزمة الأوكرانية، خصوصا بعد أسابيع من تفاقم التوترات حول أوكرانيا.





وسلطت "روزمارى ديكارلو" -فى كلمتها أمام الدول الأعضاء فى مجلس الأمن ليلة أمس بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- الضوء على "المخاوف الأمنية المعقدة وطويلة الأمد وتصورات التهديد التى أثيرت، مشيرة إلى أن أى تدخل عسكرى تشارك فيه روسيا، أو قوات حلف الناتو، يجب تجنبه، وقالت إن أى توغل من جانب دولة فى أراضى دولة أخرى سيكون مخالفا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

ورحبت "ديكارلو" بالمناقشات الدبلوماسية الجارية، قائلة إن الأمم المتحدة تأمل فى أن يؤدى وقف التصعيد الناجح إلى تعزيز السلام والأمن فى أوروبا، وذكرت أن هذه الجهود شملت، اجتماع 13 يناير فى فيينا عقدته منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (OSCE) واجتماع 21 يناير بين وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكين، ووزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، فى جنيف. وفى 26 يناير، عقد اجتماع للنورماندى (مجموعة مؤلفة من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا تم إنشاؤها فى عام 2014 لمعالجة الصراع فى أوكرانيا) فى العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر عقد اجتماع آخر على نسق نورماندى فى برلين خلال الأسبوع الثانى من شهر فبراير، وأكدت أن وكالات الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بتنفيذ ولاياتها فى أوكرانيا.

ووفقا لوكيلة الأمين العام، فإنه إضافة إلى 100 ألف جندى على الأراضى الروسية على طول الحدود الأوكرانية، يتم نشر أعداد غير محددة من القوات والأسلحة الروسية فى بيلاروس قبل التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق فى فبراير على الحدود مع أوكرانيا ووبولندا ودول البلطيق.

وحثت "ديكارلو" جميع الجهات الفاعلة على "الامتناع عن الخطاب والإجراءات الاستفزازية لتعظيم فرصة نجاح الدبلوماسية"، وقالت: "يجب احترام وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، تحت أى ظرف من الظروف، لتقديم الدعم إلى 2.9 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، ومعظمهم فى مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة".