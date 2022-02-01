بولندا: مستعدون لتوريد ذخيرة إلى أوكرانيا وننتظر الرد

جدة - نرمين السيد - أعلنت بولندا استعدادها لتوريد ذخيرة إلى أوكرانيا المجاورة، وذلك قبيل وصول رئيس الوزراء البولندى ماتيوس مورافيسكى، إلى كييف، فى ظل تنامى المخاوف من وقوع غزو روسى للجمهورية السوفيتية السابقة،





وحسبما نقلت وكالة الأنباء البولندية "بى ايه بى"، قال رئيس مكتب الأمن القومى فى وارسو، بافيل سولوخ، أمس الإثنين، إن بولندا يمكنها أن تورد "عشرات آلاف قطع الذخيرة الدفاعية فى أى وقت"، موضحًا أن بلاده تنتظر فقط ردًا من كييف. وتسود المخاوف في الغرب من احتمال قيام روسيا بغزو أوكرانيا، وذلك نظرا للحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، بينما تنفى روسيا عزمها على القيام بهذه الخطوة. كما يتوقع بأن يكون هدف روسيا من الحشد هو إثارة التخويف لدفع دول حلف شمال الأطلسى "ناتو" لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالضمانات الأمنية الجديدة التى تطالب بها موسكو.

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