خلال 24 ساعة.. جورجيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى جورجيا اليوم الثلاثاء تسجيل 24 ألفا و201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى حصيلة قياسية جديدة منذ بداية الجائحة.





وقالت وزارة الصحة بحسب موقع (أجندا) الجورجى إن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى البلاد منذ بداية تفشى وباء كورونا بلغ مليونا و200 ألف و124 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 15 ألفا و16 حالة وفاة بعد تسجيل 36 حالة جديدة.

وارتفع إجمالى حالات التعافى إلى مليون و20 ألفا و510 حالات بعد تسجيل تعافى 10 آلاف و732 حالة أمس.

وبلغ العدد الإجمالى للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى مليونا و335 ألفا و856 شخصا، بينما تلقى مليون و221 ألفا و340 شخصا الجرعة الثانية.