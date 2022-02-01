أمريكا: ملتزمون بهزيمة داعش

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، مشددة على التزامها بهزيمة داعش من خلال التحالف الدولى والتعاون مع شركائها فى المنطقة.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن هجمات داعش العنيفة هى تذكير خطير للعالم بأن هذه الجماعة الإرهابية لا تزال تمثل تهديدا للأمن والسلم الدولى يجب هزيمته، مضيفا أن معركة الحسكة تذكير بان الهزيمة الدائمة لداعش تتطلب دعم المجتمع الدولى. ودعت الخارجية الأمريكية التحالف الدولى لهزيمة داعش إلى تحسين ظروف الاحتجاز الأمنى والإنسانى لمقاتلى داعش ودعم مبادرات إعادة التأهيل، كما دعت إلى إعادة رعاياهم والمحتجزين الآخرين فى شمال سوريا على وجه السرعة. وكان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى أكد أن التهديد الصادر عن تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق، ما زال قائما، وقال كيربى "لا نريد تمدد رقعة النزاع لكن هدفنا فى البنتاجون يكمن فى إبقاء التركيز،على التهديد الإرهابى النابع من داعش فى سوريا وفى العراق أيضا بصراحة القول".

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