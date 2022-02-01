جدة - نرمين السيد - استمرت عمليات البحث اليوم الثلاثاء، بعد اختفاء طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية من على الرادار يوم أمس فوق بحر اليابان وكان على متنها طاقم مكون من شخصين.





وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، أن قوات الدفاع الذاتى الجوية ونظيرتها البحرية وخفر السواحل حشدت طائرات بحث وطائرات هليكوبتر وسفن قبالة قاعدة كوماتسو الجوية فى محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان. وقال وزير الدفاع نوبو كيشى، إن الضابط الأعلى فى القوات الجوية تلقى تعليمات بضمان فحص الطائرات بدقة قبل وبعد جميع الرحلات الجوية. وأضاف كيشى فى مؤتمر صحفى عقده قبل قليل فى طوكيو، أننا لا نخطط لإلغاء أى تدريبات بطائرات اف-15 وما حدث هو حادث فردى، وذلك ردا على طلبات الحكومات المحلية بوقف التدريبات والرحلات الجوية حتى يتم التأكد من سلامة الطائرات المفقودة. وتم رصد أجزاء من المقاتلة ومعدات الإنقاذ وهى تطفو على بعد حوالى 5 كيلومترات من قاعدة كوماتسو بينما أعلنت قوات الدفاع الذاتى الجوية بأن تلك الأجزاء تنتمى إلى الطائرة المفقودة، التى كانت فى طريقها للتدريب مع ثلاث طائرات مقاتلة أخرى عندما اختفت من على الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها فى حوالى الساعة 5:30 مساء يوم أمس الاثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار عمليات البحث عن طاقم طائرة مقاتلة مفقودة فى بحر اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.