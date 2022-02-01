بملعقة خل واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم الزائد بدون آلم لن يعود مرة أخري

بملعقة خل واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم، تبحث معظم السيدات عن حلول لإزالة الشعر الزائد والغير مرغوب فيه في الجسم حيث يسبب الإحراج لهن، لذا يبحثن عن الوصفات والمواد الطبيعية التى تساعد في إزالته والابتعاد عن الطرق الطبية الحديثة في إزالة الشعر خوفا من التسبب في مشاكل جانبية أخرى تضر البشرة أو تتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة بها، والخل يعد أحد المكونات الطبيعية التى تساعد على التخلص من الشعر الزائد لذا سوف نقدم طرق طبيعية باستخدام الخل للتخلص من الشعر الزائد في الجسم.

بملعقة خل واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم

تعمل وصفة الخل والملح على القضاء على بصيلات الشعر فلا تظهر مرة أخرى أو تتأخر فلا تظهر الا بعد مرور وقت طويل وتتكون وصفة الخل والملح من الآتي.

مكونات وصفة الخل لإزالة الشعر

كوب ونصف من الملح.

¾ كوب خل أبيض.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

خطوات تحضير واستخدام الخل لإزالة الشعر

نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية الملح والخل ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتم نقع الملح في الخل.

يضاف زيت الزيتون إلى وعاء الملح والخل ونخلط الجميع.

القيام بإزالة الشعر بالطريقة المفضلة وبعدها مباشرة قومي بوضع الخليط السابق على الجسم وندلك أماكن الشعر الزائد جيدا.

نكرر هذه الخطوات بعد إزاله الشعر في كل مرة للحصول على النتيجة الفعالة.

خلطة الخل وبيكربونات الصوديوم للتخلص من الشعر الزائد

خليط الخل وبيكربونات الصوديوم من الوصفات المميزة والفعالة التي تساعد على تنظيف البشرة وإزاله جميع الخلايا الميتة قبل إزالة الشعر

مكونات وصفة بيكربونات الصوديوم لإزالة الشعر

نصف كوب من خل التفاح.

نصف كوب من بيكربونات الصوديوم.

كريم مرطب بزيت جوز الهند.

خطوات التحضير والاستخدام

قبل أن تقومي بإزالة الشعر بيوم قومي بخلط جميع هذه المكونات من الخل وبيكربونات الصوديوم وكريم الترطيب بجوز الهند.

قومي بتقشير البشرة خاصة الجزء الذي يحتوي على الشعر الزائد باضافة جزء من هذا الخليط.

اتركي عليها الخليط لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي اغسلي البشرة وقومى بإزالة الشعر ثم التطيب بعد إزالة الشعر مباشرة.

إزالة الشعر باستخدام خليط الخل والجليسرين

طريقة اخري للتخلص من شعر الوجه والجسم الزائد بالخل

مكونات وصفه الخل والجليسرين

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من الجلسرين.

خطوات التحضير والاستخدام

نحضر وعاء مناسب ونضع به المكونات ونقوم بخلطهم معا جيدا.

نضع الخليط على مناطق ظهور الشعر الزائد والتدليك جيدا ثم نتركه على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف الخليط.

نبدأ بإزاله الخليط عن طريق قطعة قطن مبللة بماء الورد.

نقوم بإزالة الشعر بالطريقة الخاصة ثم شطف البشرة و ترطيبها بزيت الزيتون.

خلطة الخل والريحان للقضاء من الشعر الزائد

طريقة اخري فعاله للتخلص من شعر الجسم الزائد

مكونات وصفة الخل والريحان للتخلص من الشعر الزائد

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

10 ورقات ريحان.

بصلتان كبيرتان.

خطوات التحضير والاستخدام