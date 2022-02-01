أمريكا تثمن دور بلغاريا فى مواجهة إجراءات روسيا التصعيدية تجاه أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ورئيس الوزراء البلغارى كيريل بيتكوف، حيث جددا التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الثنائية.

وهنأت شيرمان رئيس الوزراء البلغارى على قرار مجلس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بفتح مفاوضات مع صوفيا بشأن الانضمام لعضوية المنظمة.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكى التزام الولايات المتحدة بالعمل مع زملائها الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لدعم هذه العملية.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، التزامهما المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما ناقشت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الوزراء البلغارى أهداف الحكومة البلغارية فى مكافحة أزمة كورونا، والتنويع نحو مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ إصلاحات مكافحة الفساد كأولويات من شأنها أن تصب فى مصلحة شعب بلغاريا.