بولندا تعلن تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الغرب يتخوف من احتمال قيام الكرملين بالتخطيط لغزو أوكرانيا وذلك نظرا للحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفى المقابل تنفى روسيا عزمها على القيام بهذه الخطوة.

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