جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن بلاده تبحث موعد محادثات السلام المقبلة مع روسيا بمشاركة فرنسا وألمانيا، معلنا فى نفس الوقت أنه سيتم زيادة عدد جنود الجيش الأوكرانى إلى 100.000 خلال السنوات الثلاث المقبلة.





وكانت موسكو بدأت تعزيزات عسكرية على حدود أوكرانيا منذ ربيع عام 2021 ثم فى الخريف وصلت المعدات الثقيلة كالمدفعية وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات قبل أن تبدأ المرحلة الدبلوماسية الحالية. وفى أعقاب ذلك نقلت مزيداً من القوات المتنقلة تقدّر بحوالى ثلث المجموعات القتالية التابعة للجيش الروسى إلى المناطق الحدودية الأوكرانية، وهو ما أثار مخاوف الغرب وزاد الأمور تعقيدا، وذلك وفقاً لبيانات الاستخبارات الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أوكرانيا: سنزيد عدد الجيش إلى 100 ألف خلال 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.