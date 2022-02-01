ارتفاع عدد قتلى الفيضانات فى البرازيل إلى 24 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنقاذ يواصلون جهودهم لانتشال جثث الضحايا من أسفل الأنقاض، مشيرة إلى أن الفيضانات أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.

وأضافت القناة أن "جواو دوريا" حاكم ولاية "ساو باولو" تفقد المناطق المتضررة جراء الفيضانات بواسطة هليكوبتر، وأعلن عن مساعدات مالية تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليون دولار للمدن المتضررة.