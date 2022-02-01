جيش الاحتلال الإسرائيلى يقيل ضابطين بعد وفاة مسن فلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أمس الإثنين، إقصاء ضابطين، قائلاً إنه سيوجه اللوم لقائد كتيبة بسبب مقتل مسن فلسطينى فى يناير الماضى، واصفًا الواقعه بأنه ناجم عن "خطأ أخلاقى وسوء اتخاذ قرار".





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تم العثور على عمر عبد المجيد أسعد، 78 عاما، الفلسطينى الأمريكى ميتا بعدما اعتقلته قوات إسرائيلية فى منطقة جلجليا بالضفة الغربية المحتلة فى 12 يناير.

وأكد تشريح الجثة أن أسعد، الذى كان يعانى أساسا من مشاكل فى القلب، تعرض لنوبة قلبية مفاجئة بسبب الإجهاد بعد التعامل معه بخشونة.

وقال الجيش فى ذلك الوقت، إن أسعد كان على قيد الحياة عندما تركه الجنود، مضيفًا أنه خلص إلى أن أسعد رفض التعاون مع القوات العاملة فى المنطقة، وأن "يديه كانت مقيدتين وأنه كان مكمما لفترة قصيرة" وبعد احتجازهم نصف ساعة، أطلق سراح أسعد وثلاثة آخرين.

وقال بيان جيش الاحتلال: "الجنود لم يرصدوا علامات تعب أو علامات أخرى تثير شكوكا فى صحة أسعد. وتوقع الجنود أن أسعد كان نائما ولم يحاولوا إيقاظه"، وأن "التحقيق خلص إلى أن الواقعة كان حادثا خطيرًا ومؤسفصا نتج عن خطأ أخلاقى وسوء اتخاذ قرار من جانب الجنود".

وقال: "تبين أنه لم يكن هناك استخدام للعنف خلال الواقعة باستثناء وقت القبض على أسعد بعد رفضه التعاون، الجنود لم يؤدوا واجباتهم بتركه على الأرض دون علاج مطلوب ودون إبلاغ قادتهم بالواقعة".

وبعد تشريح الجثة، قال متحدث باسم السفارة الأمريكية فى القدس إن السفارة "حزينة للغاية" لوفاة أسعد وأنها تؤيد "تحقيقا شاملا فى ملابسات الحادث". ودعت قيادات فلسطينية إلى محاكمة الجنود المتورطين فى محكمة دولية.