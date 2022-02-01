أمريكا تعفى مواطنى السعودية فوق الـ50 من المقابلة لتجديد التأشيرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت السفارة عبر موقعها الإلكترونى أن المتقدمين الذين يستوفون المعايير مؤهلين لتجديد التأشيرة عبر البريد بعد أسبوعين، مبينة أنه يشترط أن يكون مقدم الطلب السعودى موجودا فى بلاده، ولم يعتقل قط، أو يدان بجريمة، أو رحل من الولايات المتحدة، أو منع من دخولها، وأن يملأ نموذج الطلب على الإنترنت بدقة.
كما قال القنصل العام مايكل جارسيا، أوضح أن الإعفاء من المقابلة الشخصية للسعوديين المؤهلين للتجديد، سيوفر فرصًا أكثر للجميع للحصول على التأشيرة، دون حاجة إلى التحول إلى السفارة أو القنصلية.
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