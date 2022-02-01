موسكو تنفى الرد على مقترحات واشنطن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية، قال مصدر دبلوماسى، إن الرد لا يزال قيد الإعداد.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة تلقت ردًا كتابيًا من موسكو.

وردت واشنطن وبروكسل، الأسبوع الماضى، على مطلب موسكو بضمانات أمنية ملزمة قانونيا، وسط مواجهة بسبب اعتزام أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلسى.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الأسبوع الماضى، إن الرد لم يعالج المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو، لكن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات.