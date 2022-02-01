جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية، قال مصدر دبلوماسى، إن الرد لا يزال قيد الإعداد.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة تلقت ردًا كتابيًا من موسكو.
وردت واشنطن وبروكسل، الأسبوع الماضى، على مطلب موسكو بضمانات أمنية ملزمة قانونيا، وسط مواجهة بسبب اعتزام أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلسى.
وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الأسبوع الماضى، إن الرد لم يعالج المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو، لكن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تنفى الرد على مقترحات واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.