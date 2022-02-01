بريطانيا: العقوبات ضد موسكو تستهدف الداعمين لبوتين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، هددت وزارة الخارجية، التى تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، بالاستيلاء على ثروة الدائرة السياسية الداخلية لبوتين وداعميه التجاريين، إذا غزت روسيا أوكرانيا.

جاء ذلك بعدما هدد البيت الأبيض أيضا بتطبيق عقوبات على ما وصفه بـ "النخب الروسية"، حال أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن هناك حزمة عقوبات أعدتها الولايات المتحدة ضد النخب الروسية، دون أن تحدد أسماء أو كيانات بعينها، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنهم "مسؤولون ورجال أعمال كبار".