زيمبابوى: تحذيرات من عاصفة استوائية جديدة خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - حذر خبراء الطقس فى زيمبابوى من تعرض البلاد إلى عاصفة "باتسيراى" الاستوائية، اليوم الثلاثاء، وذلك فى ضوء استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، الأمر الذى ألحق أضرارا بالطرق وبعض المنازل.





وأفادت هيئة الأرصاد الجوية - فى بيان نقلته صحف محلية - بأن سرعة العاصفة الاستوائية المعتدلة "باتسيراى" زادت بشكل كثيف وأصبحت إعصارًا استوائيًا شديدًا، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع وتقديم المشورة للجمهور.

وذكرت وزارة التنمية المستدامة: "إن زيمبابوى لاتزال فى موسم الأمطار الرئيسى وكذلك موسم الأعاصير فى جنوب غرب المحيط الهندى، وبالتالى، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار".

من جانبه، حذر مركز خدمات المناخ التابع لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقى (سادك) - فى بيان له - من أن زيمبابوى وناميبيا وملاوى وتنزانيا وجزر القمر وموريشيوس وجنوب إفريقيا وموزمبيق وأنجولا وزامبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية مُعرضة لهطول أمطار غزيرة، بشكل غير طبيعى، حتى 3 فبراير الجارى.

وقبل عدة أيام، ارتفع عدد قتلى العاصفة الاستوائية "آنا" التى ضربت ثلاث دول فى جنوب إفريقيا، وهى موزمبيق ومالاوى ومدغشقر، إلى 77 شخصا، فيما تكافح فرق الطوارئ فى هذه الدول حتى الآن لإصلاح البنية التحتية المتضررة ومساعدة عشرات الآلاف من الضحايا. كما أنها مرت فوق زيمبابوى، لكن لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات.