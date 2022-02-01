بحصيلة قياسية جديدة.. كورونا يتوحش فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تراكمى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 332 ألفا و12 شخصا بعد تسجيل وفاة 663 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المقر - فى بيانه - أن 40 ألفا و301 شخص غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و288 ألفا و582 شخصا.