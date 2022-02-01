روسيا تسجل 125 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط تباطؤ وتيرة تفشي...

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 125836 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 124070 ألفا أمس، وذلك بعد أن تجاوزت الزيادة خلال السبعة أيام السابقة 50 ألف حالة.
وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد 11 مليونا و986913 حالة منذ بداية الوباء، منها 332012 حالة وفاة، بعد تسجيل 663 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، حسب آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وارتفع مجموع المتعافين من كوفيد-19 إلى 10 ملايين و288582 شخصا برصد 40301 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.
وواصل عدد الإصابات الجديدة تراجعه في موسكو وبطرسبورغ، حيث سجلت العاصمة الروسية 21533 حالة اليوم مقابل 23415 أمس، وبطرسبورغ 13619 مقابل 15082، بينما زاد عدد الوفيات اليومية في موسكو بحالة واحدة مقارنة بحصيلة أمس، ليصل إلى 76، مع انخفاص هذا الموشر في بطرسبورغ من 60 حالة وفاة أمس إلى 58 اليوم.
وشهدت مقاطعة موسكو استقرارا من حيث عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 11475 حالة مقابل 11470 أمس، فيما زادت حصيلة الوفيات الجديدة من 33 أمس إلى 37 اليوم.
ورجحت السلطات الروسية أن تبلغ الموجة الحالية لكورونا ذروتها في البلاد في منتصف شهر فبراير الحالي.
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