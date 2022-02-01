طريقة عمل الدجاج المسحب بأسهل وصفة والطعم لا يقاوم مش هتبطلي تعمليها

طريقة عمل الدجاج المسحب في المنزل ، الذي يعد من الأكلات السورية التي نالت إعجاب الكثير من المصريين، ويتم إعداده بعدة طرق مشوي أو بالخضار وغيرهم حسب رغبة أفراد الأسرة، ونحن نوضح لكي بالخطوات طريقة تحضيره عبر موقعنا، فإذا كنتي قد مللتي الطرق المعتادة لتحضير الدجاج، فإليكي طريقة عمل الدجاج المسحب في الفرن لمذاق مميز لعائلتك، ويوف نقدمه لكي بطريقتين مختلفتين وكل طريقة أسهل من الأخرى من أجل تحضير الدجاج بطريقة جديدة وسهلة وطعم مختلف سوف ينال إعجاب عائلتك.

طريقة عمل الدجاج المسحب

المكونات

4 قطع صدور دجاج.

5 ثمرات بطاطس مهروسة.

4 فصوص ثوم مفروم ناعم.

نصف ملعقة زنجبيل مفروم.

ملعقة خل.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة من الصويا صوص.

بصلة مفرومة ناعمة.

3 ملاعق جبنة بارميزان.

ربع كوب حليب.

قليل من الزعتر.

بهارات وملح وفلفل أسود مطحون.

ربع كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير

في وعاء صغير اخلطي عصير الليمون والخل والصويا صوص جيدا. ثم انقعي قطع الدجاج في الخليط فترة لا تقل عن ساعة. في وعاء أخر أخر اخلطي البطاطس والبصل والثوم والزعتر والزنجبيل جيدا. ثم ضيفي لهم اللبن والبهارات والفلفل الأسود والملح مع التقليب. بعد ذلك جهزي صينية للفرن وضعي قطرات من الزيت ثم افردي خليط البطاطس جيدا. ثم قومي برص قطع الدجاج فوقها مع رش جبنة البارميزان والزيت على الوجه. ضعي الصينية في فرن درجة حرارته 180 درجة حوالي 25 دقيقة حتى تمام النضج وتغير لون الوجه للذهبي الداكن. تقدم في طبق التقديم ساخنة مع طبق الأرز المبهر والسلطات.

الدجاج المسحب بالخضار

المكونات

4 قطع صدور دجاج.

ملعقتين زيت زيتون.

ملعقة عصير طماطم.بصلة مقطعة شرائح.

فصين ثوم مفروم.

ثمرة مقطعة من الطماطم والفلفل الأخضر والأحمر.

ثمرتين جزر مقطعة.

ملح وفلفل أسود وكزبرة جافة وبابريكا.

طريقة التحضير