موعد إيداع معاشات الضمان الإجتماعي النظام القديم فقط 1443

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن موعد إيداع معاشات الضمان الإجتماعي النظام القديم على محرك البحث “جوجل”، ويستفير الآلاف من المستفيدين عن توقيت نزول معاشات الضمان الإجتماعي لكل من ينتسب للنظام القديم، وجدير بالذكر أن النظام الجديد المطور للضمان الإجتماعي الضي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يختلف عن النظام القديم في أنه يضم ويشمل فئات أكثر مستحقة للدعم في إطار حرص الحكومة السعودية على الوقوف بجانب المواطن السعودي متوسط الدخل من أجل تحسين المستوى المعيشي له ليحيا حياة كريمة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد نزول معاشات الضمان الإجتماعي للنظام القديم كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي بالسجل المدني، فتابعونا.

إيداع معاشات الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه سيتم إيداع معاشات الضمان الإجتماعي للنظام القديم اليوم الثلاثاء الأول من فبراير لعام 2022م خلال الساعات القليلة القادمة بينما سيتم إيداع الضمان الإجتماعي المطور يوم التاسع عشر من شهر فبراير، وقد أعلنت الوزارة أنه سيتم وضع خطة لكي تقوم بتحويل كل مستفيدي النظام القديم إلى النظام الجديد المطور تدريجياً.

شروط الضمان المطور

يجب على كل المواطنين السعوديين الراغبين في التقديم للإستفادة من الضمان الإجتماعي المطور أن تتوفر فيهم عدة شروط، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

ثانياً أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة.

ثالثاً لا يمتلك المتقدم لأي أملاك أو سجل تجاري.

رابعاً ألا يكو قد أقام المتقدم في أحد مراكز الإيواء.

ويُمكنكم الإطلاع على كافة شروط الضمان الجديد المطور من خلال النقر على الرابط المظلل لينقلك إلى تفاصيل المقال عبر موقعنا

وبتوفر هذه الشروط يُمكنكم التقديم على النظام الجديد للضمان الإجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون وفرنا كافة المعلومات والتفاصيل لكم بشأن هذا الموضوع الهام، ولأي استفسار لديكم يُمكنكم ترك سؤالكم بالأسفل بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن