طلب التقديم في دعم سكني للمتقاعدين 1443 والشروط اللازمة للحصول على السكن في المملكة

طلب التقديم في دعم سكني للمتقاعدين 1443 أعلنت السعودية عن فتح باب التقديم في منحة الدعم السكني المقدمة من الدولة للمواطنين المستحقين فقط، وهذا بمجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في أجل الحصول على الدعم السكني المميز لهم، ويتمكنون من الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة الإسكان في الحصول على التمويل المتوفر من صندوق التنمية العقارية، وهذا حيث أن هذا الدعم السكني مقدم للأشخاص التي لا تسمح لهم الظروف المادية في الحصول على سكن مستقل ومن هنا فقد تم توفير هذه الفرصة المميزة حتى يحصلون على الأحقية الكاملة في الدعم السكني طالما تم استيفاء كافة الشروط المتعلقة بالدعم.

شروط الحصول على الدعم السكني من المملكة

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقاعدين الذين يحصلون على الدعم السكني من الدولة، وهذه الشروط متمثلة في التالي:

للابد من أن يكون الشخص المتقدم للحصول على هذا السكان سعودي الجنسية.

يجب أن يكون ليس له سكن منذ خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

يجب تقديم السجل الذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بالمتقدم وبيانات أسرته.

لابد من أن يتم تقديم قيمة المعاش أيضا الذي يصرفه المواطن شهريا.

كيفية التقديم في الدعم السكاني

يتم التقديم من قبل المواطنين المتقاعدين للحصول على الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودية، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات الفعالة التي يجب القيام بها حتى يكون التسجيل على مستوى جيد، وهذه الخطوات متمثلة في التالي: