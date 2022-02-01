أفضل فندق في الرياض من حيث الموقع والسعر من دليل فنادق الرياض

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فندق بالرياض رخيص وحلو

وفقًا لأحدث تصويت في الرياض، نجد أن بريرا النخيل، أحد أفضل فنادق السعودية وفقًا لآراء العملاء، وبريرا النخيل أحد أفضل أماكن الإقامة الفاخرة بها، ويوفر العديد من المنتجعات والأجنحة للرجال والسيدات، ولا يتخطى سعر الغرفة به 536 ريال سعودي.

أحد أفضل فنادق السعودية وفقًا لآراء العملاء، وبريرا أحد أفضل أماكن الإقامة الفاخرة بها، ويوفر العديد من المنتجعات والأجنحة للرجال والسيدات، ولا يتخطى سعر الغرفة به 536 ريال سعودي. ويقع بريرا النخيل بالقرب من ملاهي الحكير لاند، على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، المتفرع من منطقة الازدهار بالرياض، وتشتمل خدمات بريرا النخيل على خدمة الواي فاي المجانية، وبه موقف مجاني للمركبات، مع إمكانية اصطحاب حيوانك الأليف دون أية مشاكل.

أفضل فنادق الرياض من حيث الموقع