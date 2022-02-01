نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة لحظية.. نتيجة مباراة السعودية واليابان اليوم في التصفيات الأسيوية لكأس العالم 2022 وترتيب مجموعة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت مباراة السعودية واليابان في التصفيات الأسيوية لحسم التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الثلاثاء بين الأخضر السعودي والمنتخب الياباني لحسم صدارة المجموعة وتعزيز الفارق بين المتصدر والوصيف ملعب سايتاما 2002 في الجولة الثامنة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

نتيجة مباراة السعودية واليابان

ونرصد لكم نتيجة مباراة السعودية واليابان لحظة بلحظة في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا من عشاق الساحرة المستديرة.

ومع بداية مباراة السعودية واليابان بلغت نسبة الاستحواذ 61ِ% للأخضر مقابل 39 للمنتخب الياباني.

وتحصل علي البليهي مدافع المنتخب السعودي على بطاقة صفراء في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وبعد مرور نصف الشوط الأول من اللقاء لا تزال نتيجة مباراة السعودية واليايان اليوم هي التعادل السلبي حتى الآن.

وفي الدقيقة الحادية والعشرين حصر كو إيتاكورا مدافع المنتخب اليابان على بطاقة صفراء.

واجرى المنتخب الأخضر تبديلا اضطراريا في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر المباراة بخروج لاعب الوسط عبدالإله المالكي ونزول عبدالملك الخيبري بديلا له.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة سعيا لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته وفارق النقاط بينه وبين وصيفه الياباني حيث يتصدر الأخضر المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بينما يمتلك وصيفه اليابان 15 نقطة، ما يعني أن الفوز بأي نتيجة اليوم للمنتخب السعودي اتساع الفارق بين الفريقين 7 نقاط، وضمان صدارة المجموعة مبكرًا.

ويتطلع اليابان للفوز لتعزيز موقفه وتعزيز الفارق مع منتخب اليابان الذي يليه في الترتيب بفارق نقطة واحدة، حيث يمتلك اليابان 15 نقطة، بينما يحتل أستراليا صاحبة المركز الثالث بـ14 نقطة.

موعد مباراة السعودية واليابان

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الياباني في الجولة الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم على ملعب سايتاما 2002 والذى استقبل مباريات مونديال كأس العالم 2002 الذي نظمته كوريا الجنوبية واليابان.

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 في تمام 13:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:10 بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات الأسيوية

يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثامنة برصيد 19 نقطة في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي مركز الوصافة يحتل اليابان المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وتحتل أستراليا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

و يقع منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

ويأتي المنتخب الصيني في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتذيل منتخب فيتنام ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويحتاج منتخب السعودية إلى الفوز بالثلاث نقاط لحسم موقفه من الصعود إلى مونديال كأس العالم في قطر 2022 دون الانتظار لنتيجة أخر جولتين في المجموعة.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية واليابان

ويمكن ضبط تردد قناة SSC المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..