السودان.. "إيغاد" تؤكد السعي إلى "حل عاجل" للأزمة السياسية

قال السكرتير التنفيذي لمنظمة "إيغاد"، ورقني قبيهو، يوم الثلاثاء، إن العمل جار من أجل التوصل إلى حل عاجل للأزمة السودانية، فيما يطالب الشارع بحكم مدني وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة.

وصرح قبيهو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، "نحن في قلب الحدث مع الشعب السوداني من أجل حل أزمته".

وأشار المسؤول في "إيغاد"؛ وهي الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا، إلى إجراء مباحثات من أجل الدفع قدما نحو حل، مضيفا أن حكمة الشعب السوداني قادرة على أن تساعد إزاء التحديات القائمة.

وأعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب الأمني وشلل كبير في الحياة العامة دون بروز اي مؤشرات على حل سياسي في الأفق حتى الآن.

وطرحت لأمم المتحدة، التي أدانت الثلاثاء استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين، مبادرة للحوار الوطني لكن مبادرتها لم تجد إجماعا كاملا ووجهت برفض من جهات فاعلة مثل تجمع المهنيين الذي قاد الثورة التي أسقطت نظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.