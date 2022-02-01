أندية البريميرليغ تنفق 400 مليون دولار في الميركاتو الشتوي

ذكر تقرير لمؤسسة ديلويت نشر، يوم الثلاثاء، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 295 مليون جنيه استرليني (397 مليون دولار) في فترة انتقالات يناير وهو أكبر مبلغ منذ 2018، وأنفقت آخر خمسة أندية بجدول الترتيب أكثر من نصف الأموال.

ويفوق المبلغ، وفق رويترز، أربعة أضعاف ما أنفقته الأندية في يناير 2021 والذي بلغ 70 مليون جنيه استرليني فقط.

وأنفقت الأندية في انتقالات الشهر الماضي ثاني أكبر مبلغ في هذه الفترة منذ 2003.

ونال ثنائي الوسط دوني فان دي بيك وديلي آلي فرصة لإحياء مسيرتيهما مع إيفرتون المتعثر في المركز 16 بعد الانتقال إلى فريق المدرب فرانك لامبارد، يوم الاثنين، في آخر أيام فترة الانتقالات.

وكان نيوكاسل يونايتد المهدد بالهبوط نشيطا، إذ تعاقد مع البرازيلي برونو جيمارايش من أولمبيك ليون مقابل 40 مليون يورو (45.03 مليون دولار) ضمن صفقات أخرى.

وأضافت مجموعة ديلويت للأنشطة الرياضية أن أندية "البريميرليغ" أنفقت 50 في المئة تقريبا من إجمالي نفقات أندية مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

وأوضحت ديلويت في بيان "هذه الفترة تشير إلى تخفيف الضغط المالي لكورونا على أندية الدوري الممتاز مع عودة الإنفاق لمستويات ما قبل الوباء وهو من أكبر معدلات الإنفاق على الإطلاق في يناير".

وضمت أندية البريمير ليغ 36 لاعبا خلال الفترة وهو أقل من متوسط العدد (42) في يناير بين 2018-2020 وأكبر من العدد في 2021 عند التعاقد مع 16 لاعبا فقط.