مقتل 4 جنود سنغاليين واحتجاز 7 رهائن فى جامبيا

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش فى بيانه، إن 3 جنود قتلوا فى معارك يوم 24 يناير الماضى، بين الجيش السنغالى ومتمردين من حركة قوات كازامانس الديموقراطية، مضيفًا أن الرابع توفى متأثرًا بجروحه بعد أيام، حسبما نقلت "فرانس برس".

كما أشار بيان جيش السنغال إلى أن الحركة المتمردة تحتجز حاليًا 7 آخرين، كرهائن.