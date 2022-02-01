مصرع شخص فى حريق فندق وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال بيان لمديرية الدفاع المدنى إن فرقها "سيطرت على حادث حريق اندلع داخل فندق مكون من أربعة طوابق بمنطقة البتاويين فى الباب الشرقى وسط بغداد، بعدما اضطرت إلى نصب سلالم الاطفاء الخارجية من أجل إخلاء النزلاء، بالتزامن مع عمليات الإخماد".

وأضاف البيان أن"فرق الدفاع المدنى طوقت وعزلت النيران التى اشتعلت فى الطابق الثالث والرابع عن بقية طوابق الفندق، ونفذت بعدها عمليات الاقتحام المباشر لتعثر على جثة نزيل متفحمة تم انتشالها من قبل فرق انقاذ الدفاع المدنى، وتأمين نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب الشرعى وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وتابع أن"الدفاع المدنى أيضًا طلب فتح تحقيق فى مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".