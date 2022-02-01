فرنسا: إحراز تقدم فى محادثات رباعية النورماندى

جدة - نرمين السيد - وفى حديث لمحطة إذاعة "فرانس إنفو"، قال آتال: "نحن نؤكد تحقيق تقدم إيجابى فى مفاوضات رباعية النورماندى"، لافتًا إلى أن المستشارين السياسيين لقادة دول رباعية النورماندى - فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا عقدوا اجتماعا فى باريس، يوم الأربعاء الماضى.
وشدد متحدث الحكومة الفرنسية على أن باريس ترغب فى تجنب وقوع صراع عسكرى فى أوكرانيا، مؤكدًا أن ذلك لا يزال ممكنًا.
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