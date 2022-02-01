رابط نتائج قبول السجون 1443 عبر أبشر توظيف jobs.sa 2022 نتائج القبول المديرية العامة للسجون

رابط نتائج قبول السجون 1443 أصبح رابط نتائج قبول الوظيفة في السجن 1443 برتبة جندي (القبول الأولى) الآن مصدرًا رَئِيسِيًّا للمعلومات لجميع المتقدمين لوظائف السجون في المملكة العربية السعودية؛ يأتي ذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية السعودية رَسْمِيًّا، عبر بيان وظيفي جديد، عن نتائج القبول في وظائف السجون 1443 برتبة جندي، كما أشارت إلى أن رابط الاستفسار عن أسماء المقبولين سيكون سيكون متاحًا قريبًا. السجون 1443 لاستكمال كافة الإجراءات الضرورية قبل قبول وظائفها نهائياً.

ما هي الأوراق والوثائق الداعمة المطلوبة لوظائف السجون 1443؟

عدد نسختين من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل المطلوب.

نسخة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع الأصل المطلوب.

رقم معادلة الشهادة الممنوحة من وزارة التربية والتعليم السعودية في حال صدور الشهادة خارج المملكة العربية السعودية.

نسخة واحدة من سجل الأسرة.

6 صور شخصية حديثة ملونة لمقدم الطلب بخلفية بيضاء؛ يجب كشف رأس مقدم الطلب، ويجب على مقدم الطلب التوقيع على ظهره.

ملف بلاستيكي يمكن استخدامه لتخزين المستندات السابقة.

تعليمات الحضور لاسماء المرشحين المقبولين في نتائج قبول السجون 1443

أوضحت المديرية العامة للسجون عددًا من الشروط والتعليمات التي يجب توافرها في المرشحين المقبولين مَبْدَئِيًّا لشغل 1443 وظيفة بالمديرية العامة للسجون، وذلك لاستكمال إجراءات القبول المتبقية، والتي تضمنت ما يلي:

يُطلب من الأفراد الذين تم قبول أسمائهم لشغل وظائف السجن حضور مواعيد المقابلة الشخصية المشار إليها، حيث لن يتم قبول أي أعذار في حالة التأخير أو التغيير في مواعيد المقابلة المحددة.

يجب على المتقدمين المقبولين إبلاغ مقر اللجنة باللباس المناسب للرياضة.

يمنع منعا باتا اصطحاب أي أصدقاء أو أفراد من العائلة.

يجب على المتقدمين المقبولين تنزيل تطبيق توكلنا للتحقق من حالتهم الصحية عند بوابات الدخول بمقر اللجنة قبل الدخول.

لا يُسمح للمرشحين المقبولين لنتائج قبول وظائف السجن 1443 بإحضار أي أجهزة محمولة أو أدوات تكنولوجية قادرة على التصوير.

رابط نتائج قبول السجون 1443

كل المهتمين بمعرفة أسماء الأفراد الذين تم قبولهم في وظيفة أبشر jops. sa 1443 يحتاجون فقط إلى الضغط على الرابط الخاص بموقع jops. sa الرسمي لوظيفة أبشر على هذه الصفحة.

رابط استعلام النتيجة .. ( هنا )