ابي قرض من مؤسسة التقاعد مع شروط التمويل بالمملكة

ابي قرض من مؤسسة التقاعد، هذا ما يتم البحث عنه من قبل الكثيرين من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، تمويل المتقاعدين يتم البحث عنه بصفه مستمره من اجل مكانية حصولهم على تمويل ميسر للمتقاعدين، ومن المعروف ان تمويل شخصى من مؤسسه القاعد من اهم القروض المقدمة من المؤسسة وهذا من اجل تلبية كافة متطلبات اسر المتقاعد لمساعدتهم على حياه كريمه، وكانت مؤسسه التقاعد قد قامت بتوقيع اتفاقيه مع شركة اليسر للإجارة والتمويل لتقديم تمويل المتقاعدين السعوديين الذين يتبعوا المؤسسة العامه للتقاعد، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل قروض ميسره للمتقاعدين بالمملكة.

ابي قرض من مؤسسة التقاعد

شركة اليسر التي تعاونت مع المؤسسة العامه للتقاعد قد أطلقت الكثير من المزايا التمويلية لكل المواطنين المتقاعدين بالمملكة، وهذا للاستفادة من كل الخدمات التمويلية التي تقوم بتقديمها شركة اليسر، وهذه الشركة لها مزايا عديده منها عمل توكيلات كثيره ومعارض للسيارات وتوفير أسعار مخفضه لكل عملائها، أما السؤال الهام وهو ابى قرض من مؤسسه التقاعد فسوف نتعرف على شروط قرض شخصى من مؤسسه التقاعد في السعودية، ونتعرف أيضا على مزايا القروض التي تقدمها المؤسسة لكل عملائها داخل الأراضي السعودية.

منتجات تمويل المتقاعدين من شركة اليسر

تمويل الإجارة: هو تمويل شخصي يتيح للمتقاعدين الحصول على تمويل سيارة عن طريق اليسر بأقساط شهرية ميسرة.

تمويل المرابحة: وهو تمويل شخصي للمتقاعدين يمكنك من امتلاك سيارة أحلامك عن طريق اليسر بأقساط شهرية ميسرة.

تمويل التورق: وهو تمويل شخصي للمتقاعدين يتيح لك الحصول على تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة.

تمويل السلع الاستهلاكية: وهو تمويل يتيح للمتقاعدين إمكانية الحصول على الاحتياجات المنزلية والكهربائية والإلكترونية من شركة اليسر بأقساط شهرية ميسرة.

شروط تمويل مؤسسه التقاعد