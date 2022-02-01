نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وخطوات إضافة تابع وموعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 شهر فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن وخطوات إضافة تابع، من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن أكثر الأسئلة التي يبحث عنها المستفيدين من دعم حساب المواطن، حيث يبحث الكثير من المستفيدين عن طريقة وآلية إضافة المواليد الجدد وما هي الطريقة الصحيحة لإضافة تابع، ويجيب برنامج حساب المواطن من خلال خدمة العملاء والموقع الإلكتروني على تويتر على كافة الأسئلة التي ترد إليه من المستفيدين، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، والذي يستفيد منه ملايين الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل وفق شروط ومعايير موضوعة، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين.

حساب المواطن وخطوات إضافة تابع

ما هي خطوات إضافة تابع في حساب المواطن سؤال ورد إلى برنامج حساب المواطن على الموقع الرسمي تويتر، وقد أجاب البرنامج في عدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي:-

الدخول على موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

النقر على أيقونة “تفاصيل الطلب”.

الضغط على أيقونة “بيانات التابعين”.

اختيار أيقونة “إضافة التابعين”.

النقر على “إضافة” وبعد ذلك النقر على أيقونة “حفظ”.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 شهر فبراير

من المعروف للجميع أنه يتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، فقد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم فإذا صادف الصرف يوم الجمعة مثلاً يتم التقديم ليوم الخميس، وإذا صادف يوم الصرف السبت يتم تأخيره إلى يوم الأحد وهكذا، وعليه فإن موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 الدفعة 51 شهر فبراير، هو يوم الخميس بتاريخ 09\07\1443 الموافق 10\02\2022.

شروط الأهلية والاستحقاق

هناك بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن. وهذه الشروط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعناية شديدة. حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين ويتم الاستفادة من الدعم المقدم أقصى استفادة. ومن هذه الشروط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة. بحيث لا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم في آخر سنة. عدم وجود المستفيد في دور الإيواء والرعاية التابعة للمملكة. إجمالي دخل الأسرة يجب أن يكون أقل من الحد الأدنى المسموح به. كما يشترط صحة البيانات والمستندات المرفقة مع طلب التسجيل.