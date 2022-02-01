رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة 1443 هيئة تقويم التعليم التسجيل e-services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة 1443، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الجامعية، نظراً لكون هذا الاختبار شرط أساسي للدخول للجامعة، لذلك يهتم طلبة وطالبات المرحلة الثانوية خلال هذه الأيام، بالتعرف على مواعيد فتح التسجيل لاختبار القدرات العامة والرابط المخصص للتسجيل، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الموضوع مع توضيح لأهم النقاط التي تشغل بال الراغبين في التسجيل.

رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة 1443

الدخول على رابط موقع قياس “e-services.qiyas.sa“.

كتابة رقم السجل المدني كلمة المرور.

الضغط على مربع أنا لست روبوت.

النقر على اختبار القدرات العامة.

تحديد نوع الاختبار “ورقي، محسوبي” ومكان الاختبار.

تسجيل البيانات صحيحة وكاملة ثم الضغط على تأكيد الحجز.

دفع الرسوم إلكترونياً وتحديد طريقة الدفع.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة “طلاب، طالبات”

موعد بدء التسجيل للطلاب :- بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، الموافق 1 رجب 1443، وينتهي التسجيل يوم السبت الموافق 5 مارس 2022، الموافق 2 شعبان 1443. التسجيل للطالبات :- يبدأ من يوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022، الموافق 28 جمادي الآخر 1443، ويستمر حتي يوم السبت الموافق 5 مارس 2022، الموافق 2 شعبان 1443.

رابط موقع قياس

يعتبر موقع قياس من أهم المواقع الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

فهو المختص بالتسجيل للدخول لمختلف الاختبارات التي تحددها هيئة تقويم التعليم والتدريب.

لقياس مدي قدرات المتقدم للاختبار وكمية المعلومات التي تم اكتسابها خلال مراحل التعليم المختلفة.

ومنها على سبيل المثال التسجيل اختبار ستيب STEP كفايات اللغة الإنجليزية.

كما يُعد موقع قياس أحد أشهر المواقع الإلكترونية التي حققت نسبة نجاح للخدمات المقدمة من خلاله.

حيث تقوم الجهات المشرفة عليه بالمتابعة المستمرة لدرجة كفاءته والعمل على رفعها والاستفادة الكاملة من خدمات الموقع دون تعطل.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب من أهم الجهات المختصة برفع كفاءة العملية التعليمية.

من خلال توفير الاختبارات والدورات التدريبية المناسبة لمختلف المراحل.

وتعمل على تحسين مستوي المتدربين والمتقدمين للاختبارات المنعقدة تحت إشرافها.

اختبار القدرات العامة

هو أحد أهم الاختبارات التي تُجريها هيئة تقويم التعليم والتدريب، لمعرفة قدرات المتقدمين على هذا الاختبارات ومدي تحصلهم على المعلومات سواء اللفظية أو الكمية، حتي يستطيعوا استكمال مسيرتهم التعليمية وخاصةً خلال المرحلة الجامعية، ويبدأ اختبار القدرات العامة 1443 خلال الفترة من 6 إلى 16 أبريل 2022.