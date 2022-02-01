أخبار اليمن : استهداف غرفة عمليات ميدانية للعدوان ومرتزقته في شبوة

استهداف غرفة عمليات ميدانية للعدوان ومرتزقته في شبوة
استهدفت القوى الصاروخية، غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت مساء الاثنين بصاروخ باليستي، غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في عسيلان.
وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وأسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين.
وأشار العميد سريع إلى أن غرفة العمليات تدير المعارك في شبوة.
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