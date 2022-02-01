بيسكوف: التباس فى تصريحات أمريكا حول رد روسيا بشأن الضمانات الأمنية بأوروبا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف إنه حدوث التباس فيما يتعلق بتصريحات أمريكية بشأن تلقيها ردا من بلاده بشأن الضمانات الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية.





كانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن الولايات المتحدة تلقت "ردا مكتوبا" من روسيا على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية فى أوروبا وبشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو سلمت ردها لواشنطن- إنه "حدث التباس هناك، وكانت اعتبارات تخص مواضيع أخرى، إن الرد الروسى حول الموضوع الرئيسى على الأرجح لم يرسل فى الوقت الحاضر ويتم إعداده حاليا، وأن وزارة الخارجية الروسية نفت الأمر".

ولم يستبعد بيسكوف أن يتطرق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحديث عن الرد الروسى على الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال مؤتمر صحفى اليوم مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، وقال: اليوم ستكون هناك أسئلة من الصحفيين، وسيكون من الغريب أن يتجاوزوا موضوع الرد الروسى أو أن يترك دون اهتمام، دعونا ننتظر المؤتمر الصحفى.

ونشرت روسيا نهاية عام 2021، مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسى(ناتو) بشأن الضمانات الأمنية، طالبت فيه موسكو، على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين بضمانات قانونية بشأن عدم توسع الحلف شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية فى دول الاتحاد السوفييتى السابق.

وتضمنت المقترحات بندا خاصا بعدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف فى أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.

وفى سياق آخر، قال بيسكوف، إن اللقاء الشخصى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد يعقد قريبا.

وأضاف: "أن لقاء بوتين وماكرون يمكن أن يعقد فى المستقبل المنظور.. سنبلغكم بعد الانتهاء من كل التفاصيل بشكل نهائى".

وبحث الرئيس بوتين وماكرون، خلال اتصال هاتفى بينهما، أمس الإثنين، الوضع حول أوكرانيا والمسائل المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأجل لروسيا.. واتفق بوتين وماكرون خلال الاتصال على استمرار التواصل هاتفيا ودراسة إمكانية عقد لقاء شخصى بينهما.