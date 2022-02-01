وزير الخارجية اللبنانى يبحث نتائج زيارته للكويت مع سفير الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت، والذى تطرق إلى العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبى والقضايا المشتركة والأولويات الحالية. وكان وزير الخارجية اللبنانى زار الكويت؛ للمشاركة فى الاجتماع التشاورى للجامعة العربية، والتقى فور وصوله بنظيره الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من الرئيس اللبنانى ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

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