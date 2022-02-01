مبعوث الفاتيكان للسياسيين: توقفوا عن استخدام لبنان لخدمة مصالح أجنبية

جدة - نرمين السيد - وجه أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد جالاجير، انتقادات للساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت، اليوم الثلاثاء، مطالبًا بوضع "نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة".





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، هاجم جالاجير ساسة لبنان بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون، قائلاً: "توقفوا عن استخدام لبنان لخدمة مصالح أجنبية".

ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، نقل جالاجير أن "البابا فرنسيس سبق وقال إن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام، ورسالته هي أن يكون للتسامح والتعددية وواحة للأبدية حيث تلتقي كل الطوائف، والأديان".

وشدد مسؤول الخارجية بالفاتيكان، جالاجير، على أن "أى إضعاف للحضور المسيحى، من شأنه أن يدمر التوازن الداخلى وهوية لبنان، وأود أن انتهز الفرصة لاعبر عن تعاطفى مع ضحايا الانفجار المروع الذى ضرب مرفأ بيروت، وعسى أن يحظى جميع اللبنانيين وأهالى الضحايا بالتعزية وبالعدالة".

وتابع جالاجير: "البابا فرنسيس أكد لى أنه يرغب فى زيارة لبنان قريبًا".